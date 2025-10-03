La Banque Scotia abaisse la note de Southern Co en raison d'un BPA et d'une croissance des dividendes inférieurs à la moyenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** La Banque Scotia abaisse la note de Southern Co SO.N de "sector outperform" à "sector perform", citant un BPA et une croissance des dividendes inférieurs à la moyenne.

** « Une qualité inégalée parmi les sociétés de services publics réglementées à grande capitalisation, avec un calendrier réglementaire clair et une demande robuste, mais la croissance est inférieure aux prévisions, la valorisation est élevée et le marché ne semble pas être à la recherche d'une valeur refuge à l'heure actuelle », a déclaré la société de courtage.

** « Nous craignons qu'une réitération de la fourchette de taux de croissance annuel composé du BPA de 5 % à 7 % ne soit pas à la hauteur », a indiqué la société de courtage.

** Huit des 20 sociétés de courtage attribuent à l'action une note d'« achat » ou supérieure, 11 une note de « conserver » et une une note de « vente »; le cours cible médian est de 99 $ – données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 14 % depuis le début de l'année.