La banque régionale Bank OZK chute après un bénéfice inférieur aux attentes au T3

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions de la banque régionale Bank OZK

OZK.O chutent de 3,8% à 45,25 dollars ** Jeudi en fin de journée, OZK a annoncé un bénéfice record pour le troisième trimestre, mais qui est resté inférieur aux attentes de Wall Street

** L'analyste Benjamin Gerlinger de Citi déclare que des perspectives de croissance plus faibles que prévu et des charges nettes élevées - ou des dettes qui ne seront probablement pas recouvrées - pèseront probablement sur les actions **Stephen Scouten, analyste chez Piper Sandler, déclare que les revenus d'intérêts et les bénéfices records sont probablement éclipsés par une légère détérioration du crédit qui pourrait peser sur les actions

** Raymond James rétrograde OZK de "surperformance" à "performance du marché", indique que les perspectives initiales pour l'année fiscale 2026 entraînent une réduction de 12% des prévisions de BPA pour l'année prochaine

** 4 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 1 à "vendre fortement"; PT médian de 59 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action OZK a progressé de 5,6 % depuis le début de l'année