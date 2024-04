La Banque Privée Edmond de Rothschild recrute Nicolas Daziano

L'équipe MFO/CGP de Edmond de Rothschild en France met à disposition de ses partenaires l'ensemble de son offre dans l'univers coté (gestion sous mandat, fonds dédié, gestion conseillée), dans le non coté (Private Equity, Immobilier, co investissement) ainsi que sur la partie crédit.

Nicolas Daziano est diplômé de l'INSA Lyon en génie mécanique et détient un Master of Sciences en finance de marché de l'ESSEC Business School.

(AOF) - La Banque Privée Edmond de Rothschild en France annonce l’arrivée de Nicolas Daziano en tant que director. Il viendra renforcer son équipe destinée aux Multi Family Office (MFO) et conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Agé de 36 ans, Nicolas Daziano a débuté sa carrière chez UBS France en 2012 où il a passé 6 ans dont 4 comme banquier privé accompagnant une clientèle High Net Worth. En 2018, il a rejoint Edmond de Rothschild pour accompagner une clientèle entrepreneuriale avant de rejoindre Citigroup dans le cadre de son implantation en France.

