La Banque Postale, LBP AM et CNP lancent un fonds de dette infrastructure à impact d'1 Md€

(AOF) - La Banque Postale, LBP AM et CNP Assurances lancent un fonds de dette infrastructure à impact de 1 milliard d'euros en faveur de la transition énergétique. Cette initiative d’envergure vise à financer des infrastructures européennes contribuant à limiter le réchauffement global bien en dessous de 2°C, en ligne avec l’objectif de l’Accord de Paris. Ce fonds sera doté d’une capacité d’investissement d’un milliard d’euros apporté par CNP Assurances à déployer sur une période de 3 ans.

Classé article 8 selon la réglementation SFDR, ce fonds de dette à impact permettra de financer des projets d'infrastructures qui contribuent substantiellement à l'atténuation du changement climatique ou s'engagent à décarboner leur activité.

Il soutiendra des projets de l'économie réelle en ligne avec la thèse d'investissement du fonds autour des secteurs d'activités suivants : les énergies renouvelables, l'économie circulaire, les transports propres, l'efficacité énergétique, et des secteurs innovants tels que l'e-mobilité, l'hydrogène vert ou des projets de stockage d'énergie.

Originé conjointement par La Banque Postale et LBP AM, le fonds sera géré par LBP AM. Cette dernière mettra en œuvre son expertise en matière d'investissement en dette dans des projets d'infrastructures bas carbone, mais aussi de mesure d'impact grâce au suivi d'indicateurs de performance exigeants.