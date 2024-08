La Banque Postale AM : "ll n'y a pas que Powell qui souhaite baisser les taux à la Fed"

(AOF) - "Après le discours très attendu de Powell à Jackson Hole, il ne fait plus de doute que la Fed va commencer à baisser ses taux lors de sa prochaine réunion le 18 septembre. En effet, Powell a dit clairement que 'le temps est venu d'ajuster la politique' monétaire. Cela marque une évolution claire par rapport à la dernière conférence de presse, quand Powell avait répété qu'il attendait plus de données pour être confiant sur la poursuite de la désinflation", souligne La Banque Postale AM.

"Mais Powell a été plus loin lors de ce discours, en confirmant que la Fed avait fini la campagne de lutte contre l'inflation qu'elle avait débutée il y a deux ans. Powell avait utilisé cette conférence de Jackson Hole en 2022 pour dire que la Fed était alors prête à accepter une récession si cela était nécessaire pour réduire l'inflation", poursuit l'asset manager.

Cette fois-ci, Powell a dit que la banque centrale entend agir pour éviter un nouvel affaiblissement du marché du travail américain. Et il a précisé que : "Nous ne cherchons ni ne souhaitons que le marché du travail se détende davantage. Et il n'y a pas que Powell qui souhaite baisser les taux à la Fed", poursuit l'asset manager.

En effet, la Fed était quasi-prête à baisser ses taux lors de sa réunion de juillet d'après les minutes de sa dernière réunion. En effet, "une large majorité" des membres de la Fed ont dit qu'il "sera probablement approprié d'assouplir la politique monétaire lors de la prochaine réunion".

Et "plusieurs membres" considéraient même que les récents progrès sur l'inflation et la hausse du taux de chômage permettaient de considérer une baisse de taux de 25 pb (points de base) dès la réunion de juillet.

Or, ces discussions ont eu lieu avant la publication des chiffres d'inflation et d'emploi de juillet qui ont surpris à la baisse.