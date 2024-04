La Banque Postale AM : "l'activité dans les services en zone euro s'est redressé fortement en avril"

(AOF) - "Dans la reprise de la zone Euro indiquée par les PMI, il est important de souligner la poursuite de l'embellie de l'activité en Allemagne et en France. Celle-ci est néanmoins essentiellement portée par les services. En effet, le secteur manufacturier reste à la peine. Selon l'enquête, en France, l'activité se serait davantage contractée en avril que le mois précédent. En Allemagne, la contraction dans l'industrie se poursuit à peu près au même rythme", explique La Banque Postale AM.

"On le sait, la faiblesse de l'industrie est un phénomène mondial, mais la situation européenne se distingue par la faiblesse de la demande qui lui est adressée. En ce sens, le début de l'assouplissement monétaire pourrait aider à stimuler la demande, notamment du côté de l'investissement", précise l'asset manager.

Le contraste est saisissant par rapport à l'activité dans les services qui a connu un redressement fort en avril. En France et en Allemagne, l'indice des services retrouve des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis près d'un an. Outre-Rhin, le sursaut est particulièrement remarquable avec l'indice montrant une expansion vive de l'activité. Pour la France, le redressement est aussi bien là, mais l'activité semble retrouver du dynamisme de manière plus modérée.

Néanmoins, comme l'indique l'enquête dans les deux pays, les tensions sur les prix restent très présentes.