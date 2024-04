La Banque Postale AM : "l'activité américaine en perte de vitesse en ce deuxième trimestre"

(AOF) - "Outre Atlantique, l'enquête PMI de S&P a surpris négativement. En effet, elle a montré une perte de vitesse marquée de l'activité en ce début de deuxième trimestre et ceci dans les deux secteurs, même si de manière plus forte dans l'industrie. Ceci contraste avec la bonne dynamique qu'on constatait depuis le début d'année. L'enquête révèle que c'est une détérioration de la demande qui serait la principale cause de cet affaiblissement de l'activité", note La Banque Postale AM.

D'après l'enquête, la détérioration de l'activité aurait conduit les entreprises dans certains secteurs à commencer à réduire assez fortement leurs effectifs.

"En même temps, ce contexte plus dégradé se traduirait par des tensions sur les coûts moins marquées, notamment dans les services. Ceci semble surprenant compte tenu d'un marché de l'emploi qui reste tendu, même si les salaires décélèrent. En revanche, du côté du secteur manufacturier, il semblerait que les pressions sur les prix aient augmenté, notamment du fait des hausses des coûts des entrants", souligne l'asset manager.

Si effectivement les tensions sur les prix dans les services sont en train de s'atténuer plus rapidement, ceci serait une bonne nouvelle pour la Fed, notamment si elle s'accompagne par une décélération graduelle de l'activité.

"Toutefois, il faudra voir si les enquêtes ISM début mai confirment cette tendance de ralentissement et surtout si les prochaines statistiques de prix confirment une modération plus importante de la progression des prix que ce que nous constatons depuis le début d'année", conclut La Banque Postale AM.