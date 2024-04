La Banque Postale AM : "En Angleterre, l’emploi baisse mais ne s'effondre pas"

(AOF) - Si l'activité anglaise se reprend début 2024 (PIB en hausse de 0,1% en février après +0,3% en janvier), l'emploi baisse de 156 000 entre novembre et février, ce qui est la plus forte baisse depuis mi-2023. Cette baisse est probablement exagérée vu la grande volatilité de la mesure de l'emploi britannique à court terme, mais elle est corroborée par une baisse de l'emploi salarié rapportée par les entreprises. En effet, l'emploi salarié baisse sur les deux derniers mois pour la première fois depuis 2020 (-66000 en mars après -18000 en février)", explique La Banque Postale AM.

"C'est cohérent avec la contraction de l'activité au second semestre de 2023 car l'emploi est un indicateur retardé du cycle. C'est un frein pour les perspectives de reprise de la consommation qui devraient toutefois bénéficier de l'amélioration des revenus réels des ménages et du taux d'épargne déjà élevé", précise l'asset manager.

Cela dit, cette dégradation de l'emploi ne suggère pas en l'état un effondrement du marché du travail, surtout vu l'amélioration de la conjoncture. Le nombre d'emplois à pourvoir reste sur une trajectoire baissière, mais se stabilise en mars après près de deux ans de baisse ininterrompue (+6000). Les demandes d'allocation chômage augmentent un peu, de 10 000 en mars, ce qui reste un niveau limité.

"Ce ralentissement de l'emploi permet une détente des tensions sur le marché du travail, qui reviennent enfin proches de leur niveau pré-Covid. C'est positif pour la Banque d'Angleterre, car cela suggère que les tensions sur les prix et les salaires vont continuer de se normaliser", souligne La Banque Postale AM.

Le taux de chômage remonte de 4% à 4,2% en février, revenant à son niveau de mi-2023. Il repasse donc légèrement au-dessus de son niveau juste avant le Covid.