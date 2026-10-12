La banque OZK en hausse après avoir dévoilé les détails de la prolongation d'un prêt à San Diego

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Les actions de la banque régionale OZK

OZK.O progressent de 2,4% à 45,48 dollars

** OZK prolonge jusqu’en décembre 2029 l’échéance de son plus gros crédit — un engagement de prêt de 915 millions de dollars garanti par un projet à San Diego

** Le promoteur et ses partenaires apportent 100 millions de dollars supplémentaires de capitaux propres au projet dans le cadre de cette prolongation de l'échéance

** “Dans l’ensemble, nous considérons cette mesure comme positive pour OZK, car cette prolongation et le financement apporté par le promoteur atténuent les préoccupations concernant l'échéance à court terme et la liquidité”, indiquent les analystes de Piper Sandler

** “Si la prolongation en elle-même était largement attendue, l’élément positif supplémentaire réside dans l’apport de 100 millions de dollars de la part du promoteur, qui, selon nous, réduit le risque d’une dégradation de la notation de risque à court terme parallèlement aux résultats du troisième trimestre”, indiquent les analystes de TD Cowen

** Trois des dix sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, cinq “conserver” et deux “vendre” ou inférieure; objectif de cours médian: 51,50 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action OZK affichait une baisse de 3,5% depuis le début de l’année