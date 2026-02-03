 Aller au contenu principal
La banque numérique brésilienne C6, soutenue par JPMorgan, affiche une hausse de 8,5 % de son bénéfice net en 2025
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 19:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque numérique brésilienne C6, soutenue par JPMorgan Chase JPM.N , a enregistré un bénéfice net de 2,46 milliards de reais (470,28 millions de dollars) en 2025, soit une hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que le directeur général Marcelo Kalim s'est montré optimiste pour 2026.

PAR LES CHIFFRES

* Les recettes nettes ont augmenté de 15 % pour atteindre 9,2 milliards de reais en 2025, tandis que les dépenses d'exploitation ont diminué de 9 % pour s'établir à 4,2 milliards de reais.

* Le rendement des capitaux propres moyens (ROAE) a été de 45 % l'année dernière, contre 60 % en 2024.

* La provision pour créances douteuses a augmenté à 2,5 milliards de reais en 2025, contre 1,9 milliard l'année précédente.

* Le portefeuille de crédit de la banque a augmenté de 49 % en glissement annuel pour atteindre 89,3 milliards de reais en décembre.

* Les retards supérieurs à 90 jours s'élevaient à 2,9 % à la fin décembre, en hausse par rapport aux 2,6 % de l'année précédente.

PERSPECTIVES POUR 2026

* Le directeur général Marcelo Kalim a déclaré à Reuters que les chiffres de 2026 pourraient probablement refléter ceux de 2025.

* Il a souligné dans une interview que la taille du portefeuille de crédit procure une "tranquillité d'esprit", la banque commençant l'année avec un niveau élevé de revenus et de rentabilité.

* Kalim a noté que le portefeuille pourrait ne pas croître dans les mêmes proportions que l'année dernière, mais il a souligné qu'en termes nominaux, il devrait connaître une expansion de la même ampleur.

* Il a ajouté que les défauts de paiement pourraient augmenter, mais a souligné que le portefeuille de crédit devrait rester assez sain.

(1 $ = 5,2309 reais)

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
310,330 USD NYSE +0,64%
