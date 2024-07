La Banque nationale suisse va continuer à réduire ses taux

(AOF) - Alors que l'incertitude mondiale s'accroît, le franc suisse a récemment été de nouveau recherché en tant que valeur refuge. " Aujourd'hui, la devise suisse gagne 0,3% à 1,10 euro. "Cependant, la Banque nationale suisse a clairement indiqué que la force du franc qui en résulte est une épine dans son pied. Elle devrait donc s'opposer à cette situation en procédant à de nouvelles baisses de taux d'intérêt dans les mois à venir ", prévient Commerzbank. En conséquence, le spécialiste continue donc à prévoir des niveaux légèrement plus élevés pour la paire euro-franc suisse dans les mois à venir.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.