La Banque nationale suisse devrait maintenir son principal taux directeur inchangé à 0 %

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) fera connaître sa décision sur ses taux, jeudi, après avoir abaissé le principal à 0% fin juin. " La vigueur du franc suisse continue de se prolonger cette année et devrait rester une source de préoccupation pour la BNS, étant donné que l'inflation en Suisse est bien inférieure à son objectif de 2%, " explique MUFG. La banque japonaise rappelle cependant que des responsables de la BNS, dont le président Schlegel, ont clairement indiqué que le retour des taux négatifs serait plus difficile à mettre en œuvre en raison de ses effets secondaires indésirables.

" Les principaux indicateurs économiques tels que l'inflation, le taux de chômage et l'activité économique suggèrent une économie suisse stable, ce qui ne donne guère de raisons à la Banque centrale de changer de cap, " ajoute pour sa part Martina Honegger-Romahn, Lead Portfolio Manager Fixed Income Switzerland chez AllianzGI.

Les économistes anticipent le maintien du taux directeur à 0%.

Sur le marché des changes, le franc suisse est pratiquement stable à 1,0703 euro.