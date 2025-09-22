 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 834,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Banque nationale suisse devrait maintenir son principal taux directeur inchangé à 0 %
information fournie par AOF 22/09/2025 à 17:27

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) fera connaître sa décision sur ses taux, jeudi, après avoir abaissé le principal à 0% fin juin. " La vigueur du franc suisse continue de se prolonger cette année et devrait rester une source de préoccupation pour la BNS, étant donné que l'inflation en Suisse est bien inférieure à son objectif de 2%, " explique MUFG. La banque japonaise rappelle cependant que des responsables de la BNS, dont le président Schlegel, ont clairement indiqué que le retour des taux négatifs serait plus difficile à mettre en œuvre en raison de ses effets secondaires indésirables.

" Les principaux indicateurs économiques tels que l'inflation, le taux de chômage et l'activité économique suggèrent une économie suisse stable, ce qui ne donne guère de raisons à la Banque centrale de changer de cap, " ajoute pour sa part Martina Honegger-Romahn, Lead Portfolio Manager Fixed Income Switzerland chez AllianzGI.

Les économistes anticipent le maintien du taux directeur à 0%.

Sur le marché des changes, le franc suisse est pratiquement stable à 1,0703 euro.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank