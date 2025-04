La Banque mondiale prévoit une baisse de 12% du cours des matières premières en 2025

Mais pour la Banque mondiale, " la confluence des tensions commerciales, des conflits, des risques géopolitiques et des chocs météorologiques fréquents rend cette éventualité plus probable ".

(AOF) - Les prix mondiaux des matières premières devraient chuter de 12 % en 2025 et de 5 % supplémentaires en 2026, tombant ainsi à des niveaux jamais atteints depuis 2020, selon les prévisions de la Banque mondiale. Les cours seraient pénalisés par un ralentissement de la croissance économique dans le contexte d'une offre abondante de pétrole. " La volatilité des prix des matières premières n'a jamais été aussi élevée depuis au moins les années 1970. Il reste à voir si cela marque le début d'une ère plus turbulente pour les marchés des matières premières ", souligne l'institution internationale.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.