La banque italienne Intesa Sanpaolo détient une participation dans SpaceX d'une valeur de près d'un milliard de dollars au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo ISP.MI , détenait au 30 juin une participation d'une valeur d'environ 966 millions de dollars dans SpaceX

SPCX.O , la société d'Elon Musk, selon un document déposé auprès de la SEC.

* Intesa détenait près de 5,66 millions d'actions de cette société spécialisée dans les fusées et les satellites à la fin du deuxième trimestre, a indiqué la banque dans ce document.

* SpaceX a été cotée en bourse en juin à l'issue d'une introduction en bourse. Sa capitalisation boursière s'élève actuellement à environ 1 900 milliards de dollars.

* La participation d’Intesa dans SpaceX est la plus importante du portefeuille d’actions américaines de l’établissement bancaire italien, selon ce document.

* Cette participation représente environ 33 % du portefeuille américain total d’Intesa, qui s’élève à 2,92 milliards de dollars.