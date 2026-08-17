 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La banque italienne Intesa Sanpaolo détient une participation dans SpaceX d'une valeur de près d'un milliard de dollars au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 13:39
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo ISP.MI , détenait au 30 juin une participation d'une valeur d'environ 966 millions de dollars dans SpaceX

SPCX.O , la société d'Elon Musk, selon un document déposé auprès de la SEC.

* Intesa détenait près de 5,66 millions d'actions de cette société spécialisée dans les fusées et les satellites à la fin du deuxième trimestre, a indiqué la banque dans ce document.

* SpaceX a été cotée en bourse en juin à l'issue d'une introduction en bourse. Sa capitalisation boursière s'élève actuellement à environ 1 900 milliards de dollars.

* La participation d’Intesa dans SpaceX est la plus importante du portefeuille d’actions américaines de l’établissement bancaire italien, selon ce document.

* Cette participation représente environ 33 % du portefeuille américain total d’Intesa, qui s’élève à 2,92 milliards de dollars.

Valeurs associées

INTESA SANPAOLO
6,893 EUR MIL +0,12%
SPACEX
146,2300 USD NASDAQ +4,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1162 +22,32%
HAFFNER ENERGY
0,722 +0,14%
CAC 40
8 538,59 -0,48%
ATON
0,0164 -3,53%
Pétrole Brent
90,95 -0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank