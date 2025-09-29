La banque hypothécaire Better Home progresse après le dépôt d'une demande de vente d'actions de 75 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de la banque hypothécaire Better Home & Finance BETR.O ont augmenté de 2,5 % en avant-marché à 54,32 $ après avoir dévoilé un projet d'augmentation de capital ** L'entreprise new-yorkaise a déposé un dossier pour une offre d'actions "au marché" (ATM) pouvant atteindre 75 millions de dollars, avec Cantor et BTIG en tant que gestionnaires

** La société prévoit d'utiliser le produit net de toute vente pour ses besoins généraux

** Avec 15,3 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 810 millions de dollars ** Les actions de BETR ont à peu près doublé en valeur au cours des deux premières séances de la semaine dernière après que le gestionnaire de fonds spéculatif Eric Jackson a qualifié la société de "Shopify des hypothèques" sur X.com et a déclaré que sa société EMJ Capital avait une position longue sur l'action

** Les actions ont grimpé jusqu'à 94,06 dollars lundi dernier ** En avril, BETR a annoncé un accord de restructuration de la dette avec la société japonaise SoftBank 9984.T alors que son action avait clôturé à 10,28 dollars la séance précédente

** BETR, qui a été introduite en bourse en 2023 après une fusion SPAC, a fait les gros titres en décembre 2021 après avoir licencié 900 employés via Zoom

** Opendoor Technologies OPEN.O a vu son action plus que tripler en juillet après des messages haussiers de Jackson ()