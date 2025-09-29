 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La banque hypothécaire Better Home progresse après le dépôt d'une demande de vente d'actions de 75 millions de dollars
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de la banque hypothécaire Better Home & Finance BETR.O ont augmenté de 2,5 % en avant-marché à 54,32 $ après avoir dévoilé un projet d'augmentation de capital ** L'entreprise new-yorkaise a déposé un dossier pour une offre d'actions "au marché" (ATM) pouvant atteindre 75 millions de dollars, avec Cantor et BTIG en tant que gestionnaires

** La société prévoit d'utiliser le produit net de toute vente pour ses besoins généraux

** Avec 15,3 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 810 millions de dollars ** Les actions de BETR ont à peu près doublé en valeur au cours des deux premières séances de la semaine dernière après que le gestionnaire de fonds spéculatif Eric Jackson a qualifié la société de "Shopify des hypothèques" sur X.com et a déclaré que sa société EMJ Capital avait une position longue sur l'action

** Les actions ont grimpé jusqu'à 94,06 dollars lundi dernier ** En avril, BETR a annoncé un accord de restructuration de la dette avec la société japonaise SoftBank 9984.T alors que son action avait clôturé à 10,28 dollars la séance précédente

** BETR, qui a été introduite en bourse en 2023 après une fusion SPAC, a fait les gros titres en décembre 2021 après avoir licencié 900 employés via Zoom

** Opendoor Technologies OPEN.O a vu son action plus que tripler en juillet après des messages haussiers de Jackson ()

Obligations

Valeurs associées

BETTER HOME RG-A
53,0200 USD NASDAQ -5,27%
OPENDOOR TECH
8,8100 USD NASDAQ -3,08%
SHOPIFY RG-A
195,400 CAD TSX -2,28%
SOFTBANK GROUP
110,020 EUR Tradegate +2,34%
