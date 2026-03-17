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La banque fintech SoFi chute après que Muddy Waters a révélé une position à découvert
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 19:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la banque fintech SoFi Technologies SOFI.O chutent de 5,2 % à 16,72 $

** Muddy Waters Research déclare qu'il est à découvert sur l'action , allègue que SOFI est un "tapis roulant d'ingénierie financière, et non une entreprise d'origination en croissance saine"

** Le vendeur à découvert allègue que SOFI "semble avoir une erreur matérielle concernant au moins 312 millions de dollars de dettes non comptabilisées"

** SOFI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante

** 9 des 23 maisons de courtage évaluent le titre à "acheter" ou une note supérieure, 10 à "conserver" et 4 à "vendre" ou une note inférieure; l'objectif de cours médian est de 26 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action SOFI a baissé de 32,7 % depuis le début de l'année

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