La Banque européenne d'investissement se transforme pour devenir une véritable banque du climat

Les États membres ont donné leur feu vert à la Banque européenne d'investissement pour qu'elle se transforme en banque du climat. Initiée l'année dernière, avec la sortie des énergies fossiles, cette stratégie se poursuit cette année avec l'objectif d'aligner toutes les activités de la banque sur l'Accord de Paris. Elle ne pourra plus financer certains projets tels que les extensions d'aéroports.

Cette fois, c'est fait ! La Banque européenne d'investissement (BEI) avait annoncé l'année dernière vouloir devenir la première banque du climat, mais il lui manquait encore l'aval des États membres, ses actionnaires. Lors du dernier comité de direction, ils ont approuvé à l'unanimité la nouvelle stratégie de l'institution publique et sa feuille de route pour devenir une banque du climat. La BEI, bras armé financier de l'Union européenne, finance chaque année près de 60 milliards d'euros de projets, soit venant de grandes entreprises en direct, soit des PME au travers d'accords de financement passés avec les banques commerciales traditionnelles, ou encore les projets publics et les infrastructures.

Cette nouvelle feuille de route doit permettre à la BEI d'aligner entièrement ses activités sur les objectifs de l'Accord de Paris et de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés d'ici la fin du siècle. En novembre 2019, le comité de direction avait déjà approuvé la décision de ne plus financer de projets liés aux énergies fossiles. La feuille de route va cette fois un peu plus loin en détaillant la manière dont la banque veut se transformer.

L'une des mesures clés du nouveau plan de la banque va consister à passer tous les octrois de financement au crible du réchauffement climatique. La BEI va inclure des critères relatifs au climat dans ses décisions, ce qui la conduira à ne plus financer de projets tels que les extensions aéroportuaires, les extensions d'activités agricoles sur des zones naturelles et les usines trop gourmandes en énergie fossile.

1000 milliards d'euros pour le climat

En parallèle, la BEI veut augmenter sa part de ses financements consacrés au climat. D'ici 2025, ils devront représenter au moins 50 % du total, soit 30 milliards d'euros annuels. Fin 2019, elle avait déjà prévu un doublement de la part de ces financements, pour atteindre 25 %. Elle poursuit donc sur sa lancée.

Au total, la banque publique prévoit de susciter 1 000 milliards d'euros d'investissements sur le climat d'ici la fin de la décennie. Courant 2021, elle devrait notamment publier une nouvelle politique de financements des transports. Elle va également contribuer à financer la transition des pays membres les plus dépendants des énergies fossiles, tels que la Pologne, en soutenant le mécanisme pour une transition juste de la Commission européenne. Ce dispositif vise à financer des projets permettant d'atténuer l'impact social de la sortie des énergies fossiles, il sera totalement dévoilé dans le courant de l'année prochaine.

"Le Groupe BEI sera la première banque publique de développement à être alignée sur l'Accord de Paris", se félicite Ambroise Fayolle, le vice-président de la banque. Cette nouvelle stratégie est présentée seulement quelques jours après le sommet "Finance en commun" qui rassemblait les plus de 450 banques publiques dans le monde. En clôture de la manifestation, António Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait justement exhorté ces institutions à verdir leurs activités, en les incitants à devenir neutre en CO2 d'ici 2050 et à contribuer à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030. La BEI semble donc avoir pris un peu d'avance.

Arnaud Dumas, @ADumas5