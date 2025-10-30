La Banque du Japon laisse ses taux inchangés, se dit prête à les relever

(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition)

par Leika Kihara et Makiko Yamazaki

La Banque du Japon (BoJ) a laissé jeudi ses taux d'intérêt inchangés, tout en réitérant sa promesse de continuer à relever le coût d'emprunt si l'économie venait effectivement à s'inscrire dans la trajectoire que la banque centrale anticipe.

Comme attendu, la BoJ a maintenu l'objectif des taux d'intérêt à court terme à 0,5%.

Deux membres du conseil des gouverneurs, Naoki Tamura et Hajime Takata, ont de nouveau voté contre cette décision, après avoir déjà été les voix dissidentes lors de la réunion de septembre. Ils ont à nouveau prôné en faveur d'une hausse des taux à 0,75%.

La BoJ a également publié jeudi son rapport trimestriel sur les perspectives économiques, revoyant légèrement à la hausse sa prévision de croissance pour l'exercice fiscal actuel - qui prendra fin en mars 2026 - et anticipant une inflation plus élevée qu'attendu initialement.

Reste que la banque centrale a réaffirmé son opinion selon laquelle les risques en matière d'inflation étaient "relativement équilibrés".

"Si nos projections économiques et pour les prix se matérialisent, nous continuerons à relever nos taux et à ajuster le degré de notre soutien monétaire conformément aux améliorations de l'économie et des prix", a-t-il écrit dans son rapport trimestriel.

Les investisseurs vont scruter la traditionnelle conférence de presse du gouverneur de la BoJ, Kazudo Ueda, pour de quelconques indices sur le calendrier et l'ampleur du resserrement monétaire.

Des divisions sont apparues au sein de la BoJ entre les conservateurs, qui considèrent que les conditions sont réunies pour relever les taux, et ceux comme Kazudo Ueda qui privilégient la patience pour déterminer l'ampleur de l'impact des droits de douane décidés par le président américain Donald Trump.

Cette incertitude plane aussi sur les débats de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a procédé mercredi à une nouvelle baisse des taux, sans que la décision ne soit approuvée à l'unanimité. Le patron de la Fed, Jerome Powell, a fait part de "profondes divergences" au sein de la banque centrale sur la marche à suivre les prochains mois.

(Leika Kihara et Makiko Yamazaki, avec la contribution de Satoshi Sugiyama et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)