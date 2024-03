La Banque du Japon dit adieu à sa politique de taux négatifs

(AOF) - La Banque du Japon a relevé ses taux pour la première fois depuis 17 ans et mis fin à sa politique de taux négatifs. Une telle décision étant anticipée par les cambistes, ces derniers ont vendu la nouvelle : le dollar gagne 1,05% à 150,67 yens. La BoJ va désormais appliquer un taux d'intérêt de court terme entre 0 et 0,1%, contre une fourchette de -0,1 à 0% précédemment. Autre mesure de normalisation de sa politique monétaire, elle a abandonné sa politique de contrôle de la courbe des taux.

La Banque du Japon poursuivra cependant ses achats d'obligations d'Etat pour un montant globalement identique. En revanche, elle va cesser d'acheter des ETF et des REIT et ralentir ses achats de billets de trésorerie et d'obligations d'entreprises. Elle mettre fin à ces achats dans environ un an.

"Une croissance plus forte des salaires, associée à une inflation de base supérieure à 2 % depuis fin 2022, a aidé la Banque du Japon à prendre confiance dans le cycle vertueux entre les salaires et l'inflation" explique Goldman Sachs Asset Management.

"Compte tenu des perspectives actuelles en matière d'activité économique et de prix, la Banque prévoit le maintien de conditions financières accommodantes pour le moment", a déclaré l'institution financière. "En réalité, la guidance a probablement été laissée volontairement vague afin d'offrir une certaine flexibilité", explique MUFG à propos de ces déclarations. La Banque du Japon réagira désormais en fonction des données économiques, souligne le cambiste.

"Ces dernières semaines, nous avons souvent affirmé qu'une sortie symbolique de la politique de taux d'intérêt négatifs n'était pas susceptible de donner un coup de pouce au yen. (...) la dernière hausse de taux n'a été que de quelques points de base. Ce n'est que si la BoJ fait allusion à de nouvelles hausses de taux, ce qui indiquerait un véritable cycle de hausse des taux, que le yen en bénéficiera davantage", affirme Commerzbank.