"La Banque du Japon devrait maintenir son statu quo" (AllianzGI)

La prochaine décision concernant les taux pourrait intervenir en décembre ou en janvier, en fonction des résultats des élections, de l'évolution de l'économie et de la performance du yen, croit savoir Gregor MA Hirt. La récente dépréciation du yen japonais pourrait, selon lui, accélérer la réaction au cas où la faiblesse de la monnaie réintroduirait des risques à la hausse pour les prévisions d'inflation.

(AOF) - "La Banque du Japon devrait maintenir son statu quo jusqu'à ce que l'incertitude politique se dissipe", assure Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset chez AllianzGI, en amont de la réunion de la BoJ des 30 et 31 octobre 2024. "Dans un contexte de forte incertitude politique après la perte d'une majorité claire pour la coalition au pouvoir au Japon et les élections américaines de la semaine prochaine, nous nous attendons à ce que la BOJ ne prenne aucune mesure pour le moment", argumente-t-il.

