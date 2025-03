" La Banque du Japon devrait maintenir son statu quo " (Allianz GI)

Avant de conclure : " Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont fortement augmenté et le yen s'est modérément renforcé au cours des dernières semaines. Jusqu'à présent, le gouverneur Ueda et la BoJ n'ont pas réagi fortement à ces changements, ce qui suggère que la voie vers la normalisation de la politique reste intacte ".

Dans un contexte mondial en pleine mutation, l'évaluation par le gouverneur Ueda de la politique monétaire, des conditions économiques et des risques géopolitiques sera au cœur de la réunion, ajoute Gregor MA Hirt.

(AOF) - " La Banque du Japon devrait maintenir son statu quo en mars et le ton de la conférence de presse sera au centre de l'attention ", estime Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la BoJ des 18 et 19 mars 2025. " Les données économiques continuent de s'aligner sur les projections de la BoJ, ce qui permet à la Banque de maintenir sa position tout en évaluant l'impact de la hausse des taux de janvier ", poursuit-il.

