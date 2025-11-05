 Aller au contenu principal
La Banque de Suède maintient son taux directeur
information fournie par AOF 05/11/2025 à 12:18

(AOF) - La Banque de Suède a décidé ce mercredi de laisser ses taux directeurs inchangés à 1,75%, comme attendu, dans un contexte de ralentissement de l'inflation et de reprise économique. Ce taux devrait, selon un communiqué de la Riksbank, rester à ce niveau "pendant un certain temps", conformément aux prévisions de septembre, mois au cours duquel elle avait abaissé son taux de 0,25 point. Rappelons que l'institution monétaire basée à Stockholm avait ouvert son cycle de baisse des taux en mai 2024, quand son taux directeur était au plus haut à 4%.

Suite à cette annonce, sur le marché des changes, vers 12h15, la couronne suédoise s'effrite de 0,08% et se négocie à 0,0908 euro.

Devises
