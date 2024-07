"Dans la Russie d'aujourd'hui, les taux d'intérêt ne peuvent pas avoir une grande influence sur le taux de change car les flux de capitaux en devises fortes sont bloqués par les sanctions ; les capitaux ne peuvent pas entrer ou sortir en réponse aux différentiels de taux d'intérêt", expliquait ce matin Commerzbank. "En ce sens, la décision est neutre sur le plan du change et probablement inintéressante ".

Les prévisions de la Banque de Russie ont été substantiellement révisées, y compris les prévisions d'inflation pour 2024, qui ont été relevées à 6,5%-7%. Compte tenu de l'orientation de la politique monétaire, l'inflation annuelle diminuera à 4%-4,5% en 2025 et restera proche de 4% par la suite.

(AOF) - La Banque centrale de Russie a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois cette année. Son principal taux directeur est passé de 16% à 18%, en ligne avec les attentes. Dans le communiqué accompagnant la décision, la gouverneure a déclaré qu'elle "examinera la nécessité d'une nouvelle augmentation du taux directeur lors des prochaines réunions". La prochaine est prévue le 13 septembre. Elle a resserré sa politique monétaire alors que l'inflation s'est accélérée et évolue nettement au-dessus de ses prévisions d'avril.

La Banque de Russie augmente ses taux et devrait continuer

