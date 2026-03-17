La Banque de Montréal ouvre plus de 130 nouvelles succursales en Californie

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La Banque de Montréal BMO.TO a annoncé mardi son intention d'ouvrir plus de 130 centres financiers en Californie et une quinzaine en Arizona au cours des cinq prochaines années, afin d'accroître sa présence dans l'Ouest américain après la vente de plusieurs succursales dans ce pays l'an dernier.

BMO, la troisième banque canadienne en termes de valeur marchande, a déclaré en octobre qu'elle vendrait 138 succursales à First Citizens Bank et qu'elle réinvestirait dans des marchés où l'engagement des clients est plus fort et où les perspectives de croissance sont à plus long terme.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la banque a déclaré qu'elle ouvrirait 150 nouvelles succursales au cours des cinq prochaines années, en mettant l'accent sur les marchés américains, principalement en Californie.

Certaines des plus grandes banques américaines ont investi dans la construction de succursales dans les zones aisées afin d'attirer davantage de clients, de gagner la confiance des consommateurs et de fournir des services à plus forte valeur ajoutée tels que les prêts hypothécaires et la gestion de patrimoine.

En 2023, la Banque de Montréal a acquis l'unité américaine de BNP Paribas, Bank of the West, pour 16,3 milliards de dollars, la plus grosse opération jamais réalisée, afin d'avoir accès à près de 2 millions de clients, à environ 500 agences de détail et à des bureaux commerciaux et de gestion de patrimoine dans le Midwest et l'Ouest des États-Unis.

La banque prévoit d'ouvrir trois nouveaux centres financiers dans l'agglomération de Los Angeles, deux dans la Bay Area et deux autres à San Diego en 2026. L'expansion créera des centaines d'emplois et élargira l'accès aux services bancaires en personne et aux conseils, a déclaré la banque.

BMO exploite plus de 220 centres financiers en Californie, et les ajouts prévus augmenteraient sa présence dans l'État de plus de 50 %.

Les actions de BMO ont gagné un peu plus de 7 % jusqu'à présent en 2026, surpassant la Banque Royale du Canada RY.TO .