 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La banque de détail numérique de JPMorgan en Allemagne est désormais opérationnelle
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan JPM.N a annoncé mercredi le lancement officiel de sa banque numérique de détail Chase en Allemagne; les clients peuvent désormais télécharger l'application et le site web est désormais accessible.

Le géant bancaire américain préparait ce lancement depuis plusieurs années en recrutant massivement du personnel, mais avait gardé secrète la date exacte de son lancement.

L'Allemagne sera le deuxième marché européen de Chase, après son lancement au Royaume-Uni en 2021.

Cette initiative marque une entrée sur le marché bancaire très concurrentiel de la plus grande économie européenne.

La banque proposera dans un premier temps un compte d'épargne gratuit, mais élargira son offre avec d'autres comptes et produits l'année prochaine.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
295,860 USD NYSE -1,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.05.2026 07:57 

    (Actualisé avec Vallourec, secteur du transport aérien, secteur de l'automobile, Embracer et EFG International) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * ... Lire la suite

  • Un centre de détention pour migrants près de Lezhe, le 1er novembre 2025 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )
    L'UE prête à approuver la création de centres pour migrants à l'étranger
    information fournie par AFP 20.05.2026 07:55 

    Certains veulent renvoyer des migrants sans attendre, d'autres sont plus sceptiques: l'Union européenne devrait approuver mercredi une réforme majeure de sa politique migratoire, ouvrant la voie à la création de centres pour migrants en dehors du territoire européen. ... Lire la suite

  • Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Baisse en vue en Europe sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt
    information fournie par Reuters 20.05.2026 07:54 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture alors que la récente flambée des rendements obligataires sur ‌fond d'inquiétude d'une résurgence de l'inflation devrait continuer de peser sur l'humeur des investisseurs. ... Lire la suite

  • VALEO : Les signaux haussiers sont intacts
    VALEO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 20.05.2026 07:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,82 -0,09%
CAC 40
7 981,76 0,00%
Or
4 472,51 -0,22%
NANOBIOTIX
38,48 -9,93%
NOVACYT
0,704 +35,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank