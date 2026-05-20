La banque de détail numérique de JPMorgan en Allemagne est désormais opérationnelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan JPM.N a annoncé mercredi le lancement officiel de sa banque numérique de détail Chase en Allemagne; les clients peuvent désormais télécharger l'application et le site web est désormais accessible.

Le géant bancaire américain préparait ce lancement depuis plusieurs années en recrutant massivement du personnel, mais avait gardé secrète la date exacte de son lancement.

L'Allemagne sera le deuxième marché européen de Chase, après son lancement au Royaume-Uni en 2021.

Cette initiative marque une entrée sur le marché bancaire très concurrentiel de la plus grande économie européenne.

La banque proposera dans un premier temps un compte d'épargne gratuit, mais élargira son offre avec d'autres comptes et produits l'année prochaine.