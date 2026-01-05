La Banque d’Israël abaisse, contre toute attente, son taux directeur à 4%

(AOF) - La Banque d'Israël a procédé à une deuxième baisse consécutive de son principal taux directeur, après celle de novembre dernier, également de 0,25 point, le ramenant désormais à 4%. « L'environnement inflationniste s'est modéré », a précisé la banque centrale israélienne dans un communiqué. L'inflation annuelle a ralenti à 2,4% en novembre, se situant ainsi dans la fourchette cible du gouvernement, comprise entre 1 et 3%. Après cette annonce, le shekel s'appréciait vers 17h00 de 0,86%, à 0,317 dollar et de 0,99% à 0,270 euro.
