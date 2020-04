La banque d'investissement américaine Ladenburg Thalmann initie à l'achat la couverture de CARMAT

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la publication d'une étude d'initiation réalisée par Ladenburg Thalmann, l'une des principales banques d'investissement internationales.



Ladenburg Thalmann suivra dorénavant le titre CARMAT en bourse et valorise l'entreprise à 381 millions d'euros, soit 30,25 euros par action*.



* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.



