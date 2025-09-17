La Banque d'Indonésie surprend avec une nouvelle réduction de taux

(AOF) - La Banque centrale d'Indonésie a procédé, contre toute attente, à une nouvelle baisse de son taux directeur ce mercredi, le réduisant de 25 points de base, à 4,75%, son niveau le plus bas depuis fin 2022. Le statu-quo était pourtant annoncé.Il s'agit pour Bank Indonesia d'une sixième réduction depuis le début de son cycle d’assouplissement en septembre dernier. le gouverneur Perry Warjiyo a réitéré lors de sa conférence de presse que la Banque d’Indonésie continuerait d’évaluer la marge de manœuvre pour de nouvelles baisses afin de soutenir la croissance.

Sur le marché des changes, la roupie indonésienne gagne 0,31% à 0,51390 euro.