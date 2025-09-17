 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 795,18
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Banque d'Indonésie surprend avec une nouvelle réduction de taux
information fournie par AOF 17/09/2025 à 12:12

(AOF) - La Banque centrale d'Indonésie a procédé, contre toute attente, à une nouvelle baisse de son taux directeur ce mercredi, le réduisant de 25 points de base, à 4,75%, son niveau le plus bas depuis fin 2022. Le statu-quo était pourtant annoncé.Il s'agit pour Bank Indonesia d'une sixième réduction depuis le début de son cycle d’assouplissement en septembre dernier. le gouverneur Perry Warjiyo a réitéré lors de sa conférence de presse que la Banque d’Indonésie continuerait d’évaluer la marge de manœuvre pour de nouvelles baisses afin de soutenir la croissance.

Sur le marché des changes, la roupie indonésienne gagne 0,31% à 0,51390 euro.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:24 

    (Actualisé avec Nvidia, General Mills, New Fortress Energy, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • Un panneau Wall Street photographié à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue sans direction, l'Europe prudente avant la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:05 

    par Diana Mandia Wall Street est vue sans direction et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente à mi-séance, l'attentisme étant de mise avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux prévue dans la soirée. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Le chef des socialistes Olivier Faure (centre), la maire de Nantes Johanna Rolland (droite) et le patron des sénateurs socialistes Patrick Kanner (gauche) arrivent à Matignon, à Paris, le 17 septembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Lecornu reçoit les oppositions, les socialistes restent "sur leur faim"
    information fournie par AFP 17.09.2025 12:59 

    Les socialistes, au centre des attentions de Sébastien Lecornu pour nouer un accord sur le budget 2026, ont regretté mercredi à l'issue d'une première rencontre à Matignon n'avoir rien appris des intentions du Premier ministre, agitant de nouveau la menace d'une ... Lire la suite

  • Vote du budget de la "loi spéciale" à l'Assemblée nationale à Paris
    France: Reçu à Matignon, le PS dit rester "sur sa faim", attend encore des "concessions"
    information fournie par Reuters 17.09.2025 12:43 

    Les dirigeants du Parti socialiste (PS) sont restés "sur leur faim" après avoir été reçus mercredi à Matignon par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu dans le cadre de ses consultations sur le budget de la France pour 2026. Le nouveau chef de l'exécutif ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank