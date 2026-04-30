La Banque d'Angleterre s'inquiète des projets de la FCA visant à réduire les exigences de fonds propres des sociétés de négoce, rapporte le Financial Times

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La Banque d'Angleterre a fait part de ses inquiétudes concernant les projets de la Financial Conduct Authority (FCA) visant à réduire les exigences de fonds propres des sociétés de négoce spécialisées telles que Citadel Securities, Jane Street et Hudson River Trading, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Selon le FT, les responsables de la Banque d'Angleterre craignent que ces projets n'augmentent les risques pour la stabilité financière en rendant les grandes sociétés de trading moins bien préparées à faire face à une crise.

"Nous devons réfléchir aux incitations que cette proposition va créer et à l'impact qu'elle aura", a déclaré au journal l'un des responsables proches des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. La FCA a refusé de commenter, tandis que la BOE n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

En décembre, la FCA réexaminait les exigences de fonds propres pour les sociétés de trading spécialisées, notamment Citadel, Jane Street et XTX, invoquant une "véritable opportunité" de rendre les règles plus proportionnées et de renforcer la compétitivité de la Grande-Bretagne.

Le régime actuel de calcul des fonds propres liés au risque de marché a été hérité de l'Union européenne et conçu pour les grandes banques d'importance systémique, a déclaré un responsable de la FCA à Reuters en décembre.

Sa mise à jour ou son remplacement pourrait libérer des fonds propres pour les sociétés de trading, a déclaré le régulateur.

Les options allaient d'une simple adaptation des règles existantes alignées sur celles de l'UE à une refonte complète du régime qui pourrait aligner la Grande-Bretagne sur l'approche américaine des "règles de risque net", ou à l'utilisation d'un modèle interne pour calculer les exigences minimales.