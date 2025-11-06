La Banque d'Angleterre maintient son principal taux directeur à 4%

(AOF) - La Banque d'Angleterre maintenu son principal taux directeur à 4%, comme prévu. Le Comité de politique monétaire a voté à la majorité de 5 contre 4 pour maintenir le taux bancaire à 4%. Quatre membres ont voté pour réduire le taux bancaire de 0,25 point de pourcentage, à 3,75%. "Les progrès en matière de désinflation sous-jacente se poursuivent, soutenus par la position toujours restrictive de la politique monétaire. Cela se reflète dans un ralentissement de la croissance des salaires et de l'inflation des prix des services", explique la banque centrale du Royaume-Uni.

"La désinflation sous-jacente est soutenue par une croissance économique modérée et une augmentation du chômage sur le marché du travail", précise la BoE.