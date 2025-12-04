La Banque d'Angleterre lance un test de résistance pour le capital-investissement et le crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le secteur est une source cruciale de financement pour les grandes entreprises britanniques

*

La BoE ne peut pas obliger les sociétés de capital-investissement et de crédit à participer au test

*

La BoE prévoit de produire un rapport final au début de l'année 2027

(Ajout d'une nouvelle citation et de détails dans les paragraphes 3-4) par David Milliken et Phoebe Seers

La Banque d'Angleterre a annoncé jeudi qu'elle lançait un test de résistance sur la manière dont les industries mondiales du capital-investissement et du crédit privé, d'une valeur de 16 000 milliards de dollars, feraient face à un choc financier majeur.

La banque centrale a déclaré que le scénario exploratoire à l'échelle du système produira un rapport final au début de 2027 qui se concentrera sur l'impact sur l'économie britannique dans son ensemble, plutôt que de publier des détails sur les vulnérabilités des entreprises individuelles.

"Le capital-investissement et le crédit privé jouent un rôle de plus en plus important en aidant les entreprises britanniques à innover, à investir et à se développer. Pour continuer à leur apporter ces avantages, nous devons avoir une bonne compréhension de la manière dont les risques peuvent circuler dans le système financier en cas de crise", a déclaré Sarah Breeden, vice-gouverneure de la BoE.

Les entreprises soutenues par des fonds de capital-investissement emploient plus de 2 millions de personnes en Grande-Bretagne, selon la BoE.

Contrairement aux tests de résistance ("stress tests") du système bancaire britannique effectués régulièrement par la BoE, la banque centrale ne peut pas exiger la participation de toutes les entreprises financières, car elle ne réglemente pas directement les fonds d'investissement ou les sociétés de capital-investissement, qui ont souvent leur siège à l'étranger.

PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS DANS LES GRANDES ENTREPRISES BRITANNIQUES

La BoE a déclaré qu'elle avait obtenu la participation d'entreprises qui représentent environ un tiers de l'activité britannique de rachat d'entreprises par des fonds de capital-investissement, la moitié du crédit privé dans le secteur des entreprises britanniques et 40 % de l'emploi dans les entreprises financées par des fonds de capital-investissement.

Les détails du test n'ont pas encore été arrêtés, mais il se déroulera en deux étapes afin de permettre aux entreprises financières de dire à la BoE comment elles réagiraient aux actions d'autres entreprises en cas de crise.

Le test se concentrera sur l'investissement dans les grandes entreprises britanniques et sur la manière dont les investisseurs se financent eux-mêmes, ainsi que sur les éventuelles retombées sur les marchés financiers. Il ne portera pas sur le capital-risque destiné aux petites entreprises ni sur l'immobilier commercial.

Parmi les gestionnaires d'actifs alternatifs qui participeront au test figurent Apollo Global Management APO.N , Bain Capital, Blackstone BX.N , Carlyle CG.O , CVC Credit Partners CVC.AS , Goldman Sachs Asset Management GS.N , KKR

KKR.N et Permira.

Mardi, la BoE a déclaré dans son rapport semestriel sur la stabilité financière que, même si les marchés privés s'étaient montrés résistants jusqu'à présent, ils avaient pris de l'ampleur et leur résistance à un choc économique important n'avait pas été testée.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré en octobre que l'effondrement de deux grandes entreprises américaines, le fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et le concessionnaire automobile et banque Tricolor, pourrait être un avertissement de problèmes plus importants à venir.

Mardi, la BoE a déclaré que ces effondrements montraient comment "un fort effet de levier, des normes de souscription faibles, l'opacité, des structures complexes et le degré de dépendance à l'égard des agences de notation" pouvaient affecter à la fois les banques et les marchés du crédit. En tant que président du Conseil de stabilité financière, Andrew Bailey a également souligné que l'impact du crédit privé sur la stabilité financière était un domaine clé pour l'organisme de surveillance des risques financiers du groupe des 20 principales économies.

"Il s'agira d'un élément important du travail de surveillance du CSF au cours de l'année à venir", a-t-il déclaré dans une lettre adressée en novembre aux dirigeants du G20 . La BoE a promis de partager les résultats de son test de résistance des marchés privés avec les décideurs politiques internationaux.