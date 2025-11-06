 Aller au contenu principal
La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 13:10

La Banque d'Angleterre (BoE) annonce, que lors de sa réunion, son comité de politique monétaire a voté le maintien de son taux directeur à 4%, par une majorité de 5 voix contre 4, qui auraient préféré une réduction de 25 point de base, à 3,75%.

'Le risque d'une persistance accrue de l'inflation s'est atténué récemment, et le risque d'inflation à moyen terme lié à une demande plus faible est plus apparent, de sorte que les risques sont désormais globalement plus équilibrés', estime la BoE.

'L'ampleur des réductions supplémentaires dépendra de l'évolution des perspectives d'inflation. Si les progrès en matière de désinflation se poursuivent, le taux directeur devrait continuer sur une trajectoire descendante progressive', prévient-elle.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

A lire aussi

  • La Banque d'Angleterre (BoE) dans le centre de Londres. Photo prise le 6 novembre 2025 ( AFP / Niklas HALLE'N )
    La Banque d'Angleterre maintient son taux directeur à 4% après un vote serré
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:39 

    La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 4% jeudi, à une courte majorité, face à la conjoncture économique morose du Royaume-Uni et avant la présentation du budget britannique, qui devrait comprendre des hausses d'impôts. "Nous pensons ... Lire la suite

  • Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump ( AFP / Paul ELLIS )
    AstraZeneca continue de s'appuyer sur les Etats-Unis de Trump pour sa croissance
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:27 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite

  • La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem (c,g) et le président équatorien Daniel Noboa (c,d) à la base aérienne Eloy Alfaro, à Manta, le 6 novembre 2025 ( POOL / Alex Brandon )
    Equateur : une ministre américaine visite des installations pouvant servir de base militaires
    information fournie par AFP 06.11.2025 12:55 

    La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visite depuis mercredi des installations militaires en Equateur, où le gouvernement se propose de réautoriser des bases étrangères pour coopérer contre le trafic de drogues. Mme Noem, arrivée sur la ... Lire la suite

  • Un drapeau européen (Crédits: Adobe Stock)
    Le retour de la croissance en Europe ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 06.11.2025 12:50 

    Comme à chaque fin d'année, la croissance anticipée pour l'année qui va commencer séduit les investisseurs et justifie d'investir sur le marché des actions. Il est vrai que le fondement de la valeur des entreprises est leur capacité à générer une croissance à long ... Lire la suite

