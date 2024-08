La Banque d'Angleterre assouplit sa politique monétaire

(AOF) - La Banque d'Angleterre a décidé ce jeudi de réduire son taux directeur de 25 points de base à 5%. Le comité de politique monétaire de la BoE a voté par 5 voix contre 4 en faveur d’une baisse des taux de 25 points de base. 4 membres souhaitaient le statu quo. " Le comité continue de suivre de près les risques de persistance de l'inflation et décidera à chaque réunion du degré approprié de restriction de la politique monétaire " a indiqué la Banque d'Angleterre dans son communiqué.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.