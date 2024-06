La banque d'Alexander Hamilton change de nom : BNY

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les activités au paragraphe 3, sur les actions au paragraphe 7, et sur les citations d'analystes au paragraphe 8.) par Lananh Nguyen

La plus ancienne banque américaine change de nom.

Bank of New York Mellon BK.N adopte BNY comme nouveau nom, a-t-elle annoncé mardi. La société a également dévoilé des panneaux en lettres capitales portant le nom à trois lettres dans ses principaux bureaux.

Depuis sa création il y a 240 ans par Alexander Hamilton, père fondateur des États-Unis immortalisé dans une comédie musicale de Broadway, BNY s'est développée pour superviser 48 800 milliards de dollars d'actifs et sert de banque pour d'autres institutions financières, ce que l'on appelle un dépositaire. Le nouveau nom s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à élargir l'image de BNY pour englober ses autres activités, notamment les marchés, la gestion de patrimoine et la gestion d'investissements.

BNY est la plus ancienne société en activité à New York et sa création remonte même à la signature de la constitution américaine en 1787.

"Bien que nous soyons connus depuis longtemps pour notre confiance et notre résistance, notre existence et notre prospérité pendant plus de deux siècles ont également nécessité une attention constante à l'innovation", a écrit le directeur général Robin Vince dans une note adressée aux employés mardi.

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en mars 2022, M. Vince a mis en place une nouvelle direction et s'est concentré sur la croissance dans des domaines tels que les paiements en temps réel et l'intelligence artificielle, tout en améliorant l'efficacité. Le dirigeant a passé 26 ans chez Goldman Sachs, où il a gravi les échelons pour devenir directeur des risques.

Les actions de BNY ont augmenté d'environ 14 % en 2024, contre 10 % pour l'indice S&P 500 des actions bancaires. Son bénéfice par action et son chiffre d'affaires ont augmenté l'année dernière.

selon Ken Usdin, analyste chez Jefferies, "BNY est aujourd'hui plus large" que son activité traditionnelle de garde d'actifs. "Les services de marché et de patrimoine constituent le segment d'activité le plus important, le plus rentable et celui qui connaît la croissance la plus rapide... La société a mis l'accent, à juste titre, sur cette orientation

Le changement de marque de la banque est le premier depuis qu'elle a été réduite à BNY Mellon il y a 17 ans. Il s'inscrit dans une tendance à la concision à Wall Street, après des décennies de fusions et d'acquisitions qui ont abouti à des noms de plus en plus longs.

BNY a également introduit un nouveau logo en forme de flèche sarcelle pour précéder son nom en majuscules, qui est déjà un raccourci largement utilisé dans les milieux financiers. Certaines de ses divisions seront également rebaptisées: BNY Investments, BNY Wealth et BNY Pershing.

Le nom légal de la banque restera The Bank of New York Mellon Corporation.