La banque commerciale et d'investissement de JPMorgan nomme Halamish au poste de directeur de l'exploitation pour diriger la stratégie d'IA, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque commerciale et d'investissement de JPMorgan Chase JPM.N a nommé l'initié Guy Halamish au poste de directeur des opérations pour superviser la stratégie en matière de données et d'IA dans l'ensemble de la division, selon une note interne vue par Reuters.

Les banques et les entreprises de Wall Street se précipitent pour déployer l'IA afin d'améliorer l'efficacité, avec des investissements importants qui augmentent la pression sur les entreprises pour qu'elles se modernisent rapidement et obtiennent des résultats tangibles de la technologie.

Dans le cadre de la nouvelle structure, les responsables des données et de l'analyse pour les paiements, les services bancaires mondiaux, les services de titres et les marchés rendront compte conjointement à Halamish et aux chefs d'entreprise respectifs.

Le mémo indique que l'équipe remaniée se concentrera sur l'amélioration de la qualité des données, le renforcement de la gouvernance, la préparation de l'infrastructure pour les agents d'IA et la conduite de la transformation de bout en bout dans des domaines tels que le crédit et l'embarquement des clients.

JPMorgan, la plus grande banque américaine, développe son organisation de données sous la direction de Teresa Heitsenrether depuis 2023, dans le cadre d'un effort plus large visant à moderniser la technologie et à maintenir un avantage sur les rivaux de Wall Street.