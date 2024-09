La banque China Renaissance plonge à la reprise de sa cotation à la bourse de Hong Kong

Les actions de la banque d'investissement chinoise China Renaissance ont chuté lundi à la reprise de sa cotation à la bourse de Hong Kong après 17 mois d'interruption, en lien avec la disparition de son fondateur et ancien PDG, le milliardaire Bao Fan, inquiété dans une enquête.

( AFP / GREG BAKER )

Le titre de China Renaissance a chuté de 73%, à 1,98 HKD (0,25 USD).

La banque, spécialisée dans les investissements dans les valeurs technologiques, vient tout juste de reprendre la publication de ses résultats la semaine dernière, annonçant ses résultats annuels pour 2022 et 2023, ainsi que ceux du premier semestre 2024.

Pour les six premiers mois de l'année, la banque a fait état de pertes avant impôts de presque 74 millions de yuan (10,4 millions USD) et d'un chiffre d'affaires en baisse de 39% à 46,2 millions de yuan.

Les pertes de l'année 2022 et 2023 ont atteint 60,5 et 66,4 millions de dollars respectivement.

China Renaissance est devenue une institution financière mondiale depuis sa création en 2005. Elle compte plus de 700 employés et des bureaux à Pékin, Shanghai, Hong Kong, Singapour et New York.

Le groupe a supervisé notamment l'entrée en Bourse de plusieurs géants du numérique, dont le spécialiste du e-commerce JD.com. Il est aussi à l'origine d'une fusion en 2015 entre le champion local du VTC, Didi, et un concurrent de l'époque, Kuaidi Dache.

Après la disparition de Bao Fan en février 2023, China Renaissance avait affirmé être dans l'impossibilité de le joindre puis indiqué que son dirigeant "coopérait" avec les autorités à une enquête.

Cette affaire avait alimenté les craintes d'une reprise en main du secteur financier par Pékin.

En février, la firme a annoncé que M. Bao avait quitté son poste de directeur exécutif, président du conseil d'administration et PDG de l'entreprise.

Dans une déclaration de la bourse de Hong Kong la semaine dernière, la banque a indiqué que les représentants de l'entreprise étaient dans l'impossibilité de contacter ou de questionner M. Bao "en raison d'obligations de confidentialité dépendantes des lois et régulations(chinoises)".