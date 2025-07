La Banque centrale turque assouplit sa politique monétaire de 300 points de base

(AOF) - La Banque centrale de la république de Turquie a abaissé son taux directeur de 46% à 43%, un assouplissement légèrement plus important que prévu. Les économiste prévoyaient une baisse comprise entre 250 et 350 points de base et la majorité anticipait une baisse de 250 points de base, indiquait Commerzbank ce matin. " Le Comité prendra ses décisions politiques de manière à créer les conditions monétaires et financières nécessaires pour atteindre l'objectif d'inflation de 5 % à moyen terme ", a indiqué l'institution. Or l'inflation s'élevait encore à 35,05% en juin après 35,41% en mai.

Sur le marché des changes, la livre turque est stable.