La banque centrale syrienne se félicite du lancement de Visa dans le cadre de l'accord sur les paiements numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec les commentaires du gouverneur de la banque centrale syrienne tout au long, ajoute PIX et la date de NEW YORK)

Visa V.N prévoit de lancer des opérations en Syrie à la suite d'un accord avec la banque centrale de ce pays déchiré par la guerre sur une feuille de route visant à développer un écosystème de paiements numériques, ont déclaré jeudi le gouverneur de la banque et la société.

"Nous sommes heureux de travailler avec Visa", a déclaré le gouverneur de la banque centrale syrienne, AbdulKader Husrieh, à Reuters NEXT, ajoutant que les responsables du pays avaient d'autres réunions avec Visa jeudi.

"Nous travaillons à la mise en place d'un système de paiement complet avec des partenaires internationaux, car notre objectif est de faire de la Syrie une plaque tournante - une plaque tournante financière - pour la région du Levant", a ajouté M. Husrieh, qui s'exprimait par liaison vidéo lors de la conférence Reuters NEXT à New York.

Visa, dans une déclaration séparée, a déclaré: "Dans l'immédiat, l'accent sera mis sur la collaboration avec les institutions financières agréées afin de mettre en place une base de paiement solide et sécurisée. Cela comprend l'émission de cartes de paiement et la mise en place de portefeuilles numériques utilisant des normes mondiales " En novembre, le Fonds monétaire international s'est rendu à Damas et a déclaré qu'il fournirait une assistance technique sur la réglementation du secteur financier, la réhabilitation des systèmes bancaires et de paiement et la reconstruction de la capacité de la banque centrale à mettre en œuvre efficacement la politique monétaire pour une inflation faible et stable et la supervision du système bancaire. Jeudi,M. Husrieh a déclaré que le FMI fournissait une assistance technique, mais qu'il ne s'agissait pas encore d'un programme de financement formel. L'estimation de la Banque mondiale selon laquelle le produit intérieur brut de la Syrie augmenterait d'un modeste 1 % en 2025 ne reflète pas non plus "la réalité" de l'impact que l'allègement des sanctions et le retour des réfugiés auraient probablement, a-t-il ajouté.

Les banques syriennes ont été largement isolées du système financier mondial pendant la guerre civile, après que la répression des manifestations antigouvernementales par le président Bachar al-Assad en 2011 a incité les États occidentaux à imposer des sanctions radicales, y compris des mesures contre la banque centrale.

L'année dernière, M. Assad a été chassé du pouvoir lors d'une offensive menée par des rebelles islamistes, et le gouvernement intérimaire s'est efforcé depuis lors de rétablir les liens internationaux. Ces efforts ont culminé avec une rencontre en mai à Riyad entre le président intérimaire Ahmed al-Sharaa et le président américain Donald Trump, suivie d'une visite de M. Sharaa à la Maison Blanche le mois dernier.

Depuis, Washington a assoupli des pans entiers de son programme de sanctions. Les gouvernements européens ont annoncé la fin de leurs propres sanctions économiques contre la Syrie.

Regardez la retransmission en direct du Reuters NEXT World Stage ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .