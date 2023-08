La Banque centrale russe suspend ses achats de devises pour contrer la chute du rouble

(AOF) - « A partir du 10 août 2023 et jusqu'à la fin de 2023, la Banque centrale a décidé de ne plus acheter de devises étrangères sur le marché intérieur […] afin de réduire la volatilité des marchés financiers », a annoncé la BCR dans un communiqué hier soir. Cette décision est prise pour limiter l'affaiblissement du rouble, à son niveau le plus bas face à l'euro et au dollar depuis mars 2022. Ce jeudi, il fallait 107 roubles pour avoir 1 euro et 97 pour un dollar, soit les niveaux les plus bas pour le rouble depuis les premières semaines qui ont suivi le début de l'offensive russe en Ukraine.