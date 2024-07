La Banque centrale polonaise fait le choix du statu quo

Sur le marché des changes, le zloty polonais gagne 0,28% à 0,2327 euro.

Dans une note rédigée ce matin, Commerzbank soulignait qu'un tel statu quo était attendu même si " l'inflation a littéralement disparu ces derniers temps ". " Cependant, rien de tout cela ne changera pour le camp affilié au parti Droit et Justice (PiS) au sein du NBP. Ce camp était le moteur de la politique dovish sous le régime du PiS, mais il s'est maintenant converti à la politique hawkish ", prévenait le spécialiste. Rappelons que le PiS a perdu le pouvoir en octobre dernier.

(AOF) - La Banque nationale de Pologne (NBP) a maintenu inchangé à 5,75%, soit niveau depuis octobre 2023. Cette décision est sans surprise. " Au cours des prochains trimestres, la croissance des prix à la consommation devrait augmenter et dépasser l'objectif d'inflation de la NBP, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie ", a commenté l'institution.

