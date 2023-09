La Banque centrale polonaise assomme le zloty

(AOF) - L’euro a gagné 3,4% à 4,614 zlotys cette semaine après une baisse plus forte que prévu des taux d’intérêt de Banque nationale de Pologne (BNP). Cette dernière a assoupli son principal taux directeur de 75 points de base à 6%, soit nettement plus que les 25 points de base attendus. L’inflation en Pologne dépassant les 10% en août, les économistes considèrent que cette décision a été prise pour des raisons politiques à quelques semaines d’élections législatives très disputées.

