La Banque centrale indienne assouplit sa politique monétaire

(AOF) - La Reserve Bank of India (RBI) a abaissé ce matin son principal taux d'intérêt directeur de 25 points de base à 6,25%. Une telle décision était attendue étant donné le ralentissement de la croissance du pays. Sur le marché des changes, la roupie indienne perd 0,01% à 0,011 euro. " Il ressort de la conférence de presse que le nouveau gouverneur de la RBI, Sanjay Malhotra, a un penchant dovish, même s'il est conscient qu'il n'y a pas de 'repas gratuit' et qu'il faut faire des compromis entre la stabilité financière et la promotion de la croissance " explique MUFG.

La banque japonaise a maintenu sa prévision de 50 points de base de baisses des taux d'ici la fin de l'année calendaire indienne.