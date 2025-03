La Banque centrale du Brésil va continuer de relever ses taux

Sur le marché des changes, le réal brésilien progress de 1,38% à 0,1759 dollar.

Au-delà de la prochaine réunion, le Comité réaffirme que l'ampleur totale du cycle de resserrement sera déterminée par l'engagement ferme d'atteindre l'objectif d'inflation et dépendra de la dynamique de l'inflation.

(AOF) - Moins d'une semaine après avoir rehaussé de 100 points de base son principal taux directeur à 14,25%, la Banque centrale du Brésil a publié le compte rendu de son comité de politique monétaire. " Compte tenu de la persistance du scénario défavorable pour la convergence de l'inflation, de l'incertitude accrue et des décalages inhérents au cycle de resserrement monétaire en cours, le Comité prévoit un ajustement de moindre ampleur lors de la prochaine réunion, si le scénario évolue comme prévu ", peut-on lire dans le document.

