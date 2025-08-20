La Banque centrale de Suède opte pour le statu quo

(AOF) - La Banque centrale de Suède a, comme attendu, maintenu inchangé son taux directeur, à 2%. La Riksbank, qui avait procédé à une baisse mi-juin, considère dans un communiqué qu'il existe encore " une certaine probabilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt cette année ". Suite à cette annonce, sur le marché des changes, vers 12h, la couronne suédoise progresse légèrement de 0,13% face à l'euro. Il se négocie à 0,0896 euro.

La Banque centrale souligne que l'inflation en Suède a augmenté plus que prévu, selon les récents résultats en juillet, et est légèrement supérieure à l'objectif de 2%. Dans le détail, l'IPC avec un taux d'intérêt fixe (CPIF), la mesure cible de la Riksbank, a augmenté de 3% en glissement annuel en juillet, soit la plus forte augmentation depuis janvier 2024, après une hausse de 2,8% en juin.

Dans le même temps, l'activité économique du pays est faible. De nouvelles informations indiquent que la croissance est encore faible. Les ménages restent prudents dans leurs dépenses, et le marché du travail ne montre pas encore de signes évidents d'amélioration.

Il existe des conditions favorables au renforcement de l'activité économique à l'avenir, en partie grâce aux baisses de taux d'intérêt de la Riksbank et à l'augmentation des salaires réels pour les ménages. En outre, la confiance des entreprises est proche de niveaux normaux. Mais la reprise est lente. Dans le même temps, l'inflation étonnamment élevée appelle à la vigilance.

En outre, de nouvelles informations peuvent affecter à la fois les perspectives d'inflation et d'activité économique, ainsi que la politique monétaire à l'avenir. Il existe des risques concernant, par exemple, la reprise de l'économie suédoise, le comportement des entreprises en matière de fixation des prix et la durée pendant laquelle l'inflation restera élevée.

L'incertitude reste également élevée, compte tenu de la politique économique des États-Unis, de la guerre en Ukraine.