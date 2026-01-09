La banque centrale de Singapour sollicite des commentaires sur les modifications juridiques visant à faciliter la double cotation à la SGX et au NASDAQ

La banque centrale de Singapour a lancé vendredi une consultation publique sur les modifications proposées aux lois sur les valeurs mobilières visant à faciliter la double cotation sur le Singapore Exchange

SGXL.SI et le Nasdaq NDAQ.O .

Les modifications proposées visent notamment à permettre aux émetteurs d'utiliser un prospectus unique dans les deux juridictions et à raccourcir le processus d'enregistrement de Singapour afin d'aligner les délais d'introduction en bourse sur ceux des États-Unis, a indiqué l'Autorité monétaire de Singapour dans un communiqué.

Elles visent également à autoriser certaines activités courantes aux États-Unis, telles que les déclarations prospectives et les rachats d'actions, en vertu des dispositions relatives à la sphère de sécurité (safe harbour), selon le communiqué. Les amendements faciliteront la formation d'un Global Listing Board par la Bourse de Singapour, dans le but de rendre la bourse locale plus attrayante pour les émetteurs.

Séparément, l'unité de régulation de la Bourse de Singapour a également lancé une consultation publique pour le règlement de cotation du Global Listing Board.

Entre autres exigences, le régulateur du marché propose que les émetteurs allouent un minimum de 5 % ou 50 millions de dollars singapouriens (38,9 millions de dollars) de leurs offres à des courtiers de détail désignés et que les émetteurs veillent à ce que les informations communiquées aux États-Unis soient également publiées sur SGXNet en temps voulu.

(1 $ = 1,2861 dollar de Singapour)