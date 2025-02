La Banque centrale de Nouvelle-Zélande va continuer de réduire ses taux

Selon MUFG, le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a déclaré aux journalistes qu'il envisageait "d'abaisser le taux officiel d'escompte un peu plus rapidement que ce qu'il avait prévu en novembre, soit d'environ 50 points de base d'ici le milieu de l'année". Il a ajouté que "cela se fera globalement en deux étapes de 25 points de base. Cela ne s'arrête pas là. Nous prévoyons que l'Official Cash Rate se situera autour de 3% d'ici la fin de l'année".

"L'inflation annuelle des prix à la consommation reste proche du point médian de la fourchette cible de 1 à 3 % fixée par le comité de politique monétaire", souligne la RBNZ. Elle fait par ailleurs remarquer que les attentes des entreprises en matière d'inflation sont conformes à l'objectif et que l'inflation de base continue de se rapprocher du point médian de l'objectif. En outre, les perspectives économiques restent compatibles avec le maintien de l'inflation dans la fourchette à moyen terme.

(AOF) - 24 heures après la décision de la Banque d'Australie d'assouplir sa politique monétaire de 25 points de base, la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande a abaissé son principal taux directeur (Official Cash Rate) de 50 points de base à 3,75%. Elle a ajouté que si les conditions économiques continuent d'évoluer comme prévu, elle disposait de marges de manœuvre pour continuer de le réduire. Sur le marché des changes, le dollar néo-zélandais gagne 0,23% à 0,5717 dollar américain.

