La Banque centrale de Norvège ne modifie pas sa politique monétaire

(AOF) - Le comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 4,5%. " L'inflation s'est accélérée et a été nettement plus élevée que prévu. Si le taux directeur est abaissé prématurément, les prix pourraient continuer à augmenter rapidement ", a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache pour justifier la décision. Pour autant, l'évaluation actuelle des perspectives par le comité implique que le taux directeur sera très probablement réduit dans le courant de l'année 2025.

Sur le marché des changes, la couronne norvégienne grappille 0,09% à 0,0882 dollar.