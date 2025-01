La Banque centrale coréenne surprend en ne modifiant pas sa politique monétaire

"Nous pensons que les incertitudes concernant la politique intérieure, les politiques de l'administration Trump et le cycle d'assouplissement de la Fed continueront à peser sur la prise de décision de la BoK, en particulier lorsqu'elle évaluera le rythme et l'ampleur du cycle d'assouplissement", a commenté Barclays.

(AOF) - La Banque de Corée (BoK) a maintenu inchangé son principal taux directeur à 3 % alors que les économistes anticipaient un assouplissement de 25 points de base. Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,27% à 1458,52 wons. " Les risques de ralentissement de la croissance économique se sont intensifiés et la volatilité des taux de change s'est accrue en raison des risques politiques inattendus qui se sont récemment aggravés ", s'est justifiée l'institution. Début décembre, le président du pays avait tenté d'instaurer la loi martiale, provoquant une crise politique.

