La banque centrale brésilienne liquide Will, filiale de Banco Master, alors que Mastercard suspend ses cartes

La banque centrale du Brésil a ordonné mercredi la liquidation de Will Financeira SA, une unité de la banque en difficulté Banco Master, dans la dernière mesure drastique impliquant des institutions illiquides liées au conglomérat.

Cette mesure intervient un jour après que Mastercard MA.N a déclaré avoir suspendu les cartes de Will Bank de son réseau en raison du non-respect des calendriers de règlement dans le cadre de son accord de paiement.

La liquidation de Will, a déclaré la banque centrale dans un communiqué, découle de l'aggravation de la situation financière de l'entreprise, de son insolvabilité et des conflits d'intérêts liés à son contrôle par Banco Master, qui a elle-même été liquidée en novembre .

Dans le cadre d'une crise grave marquée par un volume important de dettes à court terme et d'actifs illiquides, le groupe Master était confronté depuis l'année dernière à des fonds bloqués en tant que garantie par Mastercard pour répondre aux exigences en matière de règlement des paiements.

UNE DÉCISION INÉVITABLE, SELON LA BANQUE CENTRALE

À la fin de l'année dernière, la banque centrale avait choisi de ne pas liquider Will aux côtés de Master - une mesure plus sévère qui aurait effectivement mis fin aux opérations - en invoquant "la possibilité concrète d'une solution qui préserverait le fonctionnement" de l'unité.

Lors d'une réunion avec des représentants de la banque centrale le 17 novembre, un jour avant la fermeture de Master, l'actionnaire de contrôle Daniel Vorcaro a déclaré qu'il s'attendait à signer un accord pour vendre Will Financeira le jour suivant, ce qui ne s'est pas produit.

Mercredi, le régulateur a déclaré que la liquidation était devenue "inévitable" après l'échec des tentatives visant à trouver une solution de marché.

Master, une banque de taille moyenne, a été liquidée dans le cadre d'une enquête de la police fédérale sur une fraude présumée impliquant les transactions de titres de crédit inexistants, en plus de ce que la banque centrale a décrit comme une grave crise de liquidité, une forte détérioration financière et de graves violations des règles.