La Banque centrale australienne fait le choix du statu quo

Sur le marché des changes, le dollar australien gagne 0,18% à 0,6254 dollar américain.

" L'incertitude concernant les perspectives à l'étranger reste également importante ", souligne la RBA. " Sur le plan des politiques macroéconomiques, les récentes annonces des États-Unis concernant les droits de douane ont un impact sur la confiance à l'échelle mondiale et cet impact sera probablement amplifié si la portée des droits de douane s'élargit ou si d'autres pays prennent des mesures de rétorsion ".

